Экотуристов выгнали с башкирской горы Куштау

Как пишет портал BFM.ru, лагерь активистов, который они основали еще 3 августа, чтобы защитить гору Куштау от промышленной деятельности содовой компании, был разрушен сегодня работниками БСК. Сейчас точно известно о задержании порядка 20 активистов, которые пытались не допустить проведения БСК геологических работ для добычи известняка на Куштау. Адвокат Эмиль Галимов сообщил журналистам, что к арестованным гражданам не пускают юристов. Также он отметил, что все задержанные содержатся в Стерлитамакском УВД. Позднее стало известно, что к 17:00 было задержано уже 70 активистов.