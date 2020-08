Экотуристов выгнали с башкирской горы Куштау

Сегодня завершилось противостояние экоактивистов с Башкирской содовой компанией, сотрудники которой разрушили лагерь, развернутый у подножия горы Куштау.

Как пишет портал BFM.ru, лагерь активистов, который они основали еще 3 августа, чтобы защитить гору Куштау от промышленной деятельности содовой компании, был разрушен сегодня работниками БСК. Сейчас точно известно о задержании порядка 20 активистов, которые пытались не допустить проведения БСК геологических работ для добычи известняка на Куштау. Адвокат Эмиль Галимов сообщил журналистам, что к арестованным гражданам не пускают юристов. Также он отметил, что все задержанные содержатся в Стерлитамакском УВД. Позднее стало известно, что к 17:00 было задержано уже 70 активистов. Примечательно, что именно сегодня на Куштау решили провести другое согласованное мероприятие, а именно митинг работников содовой компании совместно с профсоюзами. В этой акции было задействовано примерно пять тысяч человек. В результате между трудовыми коллективами компании и экоактивистами произошли потасовки. Причем первые протестные мероприятия прошли на Куштау еще 3 августа - в день, когда БСК только начали вести свои горные работы, для которых потребовалось вырубить часть леса. Как сообщает находившийся на месте митингов шеф-редактор “Эха Москвы Уфа” Руслан Валиев, сегодня Куштау “был взят” рабочими содовой компании. Они проникли на гору, разломали баррикады, выстроенные экоактивистами, а затем, уже будучи на вершине горы, часть работников БСК начали проводить импровизированный митинг. Отметим, что к настоящему моменту никаких официальных комментариев со стороны МВД Башкирии не последовало. А представители Росгвардии заявили, что с их стороны оказывалась поддержка правоохранительным органам, чтобы обеспечить безопасность людей, а также не допустить беспорядки. Однако в Росгвардии заявляют, что бойцы действовали исключительно в рамках законодательства.

