В конце осени екатеринбуржцы отметят еще один день города

В конце осени екатеринбуржцы отметят еще один день города

Сегодня, 19:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В день основания столицы Урала 18 ноября пройдет еще один День города. Событие совместят с концертом «Ночь Музыки», сообщает Ура.ру

Об этом редакции рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

День основания Екатеринбурга считается 18 ноября. В этот день отметим праздник города еще раз, кроме того проведем музыкальный фестиваль, ведь события можно совместить,поделился глава Екатеринбурга Высокинский.

Высокинский также высказал предположение, что фестиваль «Ночь музыки» проведут используя крыши зданий. Празднование Дня города 15 августа проходит в Екатеринбурге в онлайн-режиме, сами выступления проводятся на крышах зданий, а зрители смотрят концерт в сети интернет.

Ранее в Екатеринбурге запретили продавать алкоголь на момент проведения праздника.

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