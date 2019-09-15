На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово появился «Парк ангелов»
Сегодня, 13:33ОбществоФото: РИА Новости
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В Кемерово на месте ТЦ «Зимняя вишня», который сгорел в марте 2018 года, в память о погибших в пожаре открылся «Парк ангелов», пишет РИА Новости.
Проект парка площадью 1,8 гектара разработан американским ландшафтным дизайнером Джоном Вайдманом. Название парка выбрано при помощи онлайн-голосования, которое летом объявила администрация Кемерово.
Парк создан на месте сгоревшего ТЦ. В зоне отдыха расположены прогулочные дорожки, разбиты газоны, установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. В другой части парка построена детская площадка.
Также в парке установлена часовня, внутри неё — имена всех погибших в пожаре. Также в парке высажены 60 сосен, в память о каждом погибшем.
Губернатор Кемеровской области отметил, что целью при создании парка было сделать не место скорби, а «место памяти и место силы».
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