На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово появился «Парк ангелов»

Проект парка площадью 1,8 гектара разработан американским ландшафтным дизайнером Джоном Вайдманом. Название парка выбрано при помощи онлайн-голосования, которое летом объявила администрация Кемерово.

Парк создан на месте сгоревшего ТЦ. В зоне отдыха расположены прогулочные дорожки, разбиты газоны, установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. В другой части парка построена детская площадка.

Также в парке установлена часовня, внутри неё — имена всех погибших в пожаре. Также в парке высажены 60 сосен, в память о каждом погибшем.