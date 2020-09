Стали известны претенденты на премию «Поэзия» - 2020

На сайте премии «Поэзия» появился список номинированных авторов. Там представлены поэты, переводчики на русский язык и критики, специализирующиеся на анализе современной поэзии.

Премия учреждена для того, чтобы находить и поощрять выдающихся поэтов и переводчиков, а также талантливых критиков. Об этом пишет newsnn.ru. В 2020 году жюри отобрало в номинацию «Стихотворение года» 99 человек. Члены оргкомитета намеренно оставили сотую позицию свободной. По идее организаторов, там находится обобщенный поэт, который отказался участвовать в премии из-за творческого кризиса или отсутствия желания выставлять свои произведения на суд жюри. Распространение коронавируса никак не отразилось на проведении премии. Жюри работало в обычном режиме. Но нужно учесть, что премиальный лист «Поэзии» содержит тексты, которые были написаны до коронавируса, заявили в оргкомитете. В жюри, состоящем из 76 человек, находятся литераторы и журналисты, ученые и переводчики, а также кураторы поэтических фестивалей и литературных программ. После проведения тайного голосования жюри назовет лауреатов в номинациях «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика». Это произойдет до конца октября. От других литературных премий «Поэзия» отличается отсутствием этапа короткого списка. После публикации премиального листа проходит тайное голосование жюри и награждение лауреатов. В ходе тайного голосования каждому из 76 членов жюри предстоит выбрать до пяти лучших претендентов в каждой номинации. Лауреаты будут названы после прямого подсчета голосов. Победитель в номинации «Стихотворение года» получит 300 тысяч рублей, а за победу в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» предусматриваются выплаты в размере 200 тысяч рублей. В начале ноября пройдет награждение. На официальном сайте размещается детальная информация обо всех этапах премии. Премия «Поэзия» была учреждена Благотворительным фондом «Достоинство». В 2018 году вместо премии «Поэт» появилась «Поэзия».

