В свердловском УФСБ назначили нового руководителя

В свердловском УФСБ назначили нового руководителя

Сегодня, 12:54ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Полковник Сергей Уйманов стал первым заместителем начальника УФСБ по Свердловской области. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полпреда в УрФО Николая Цуканова.

По словам представителей пресс-службы начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев находится в отпуске. На совещание в полпредство прибыл полковник Сергей Уйманов, который руководит ведомством в его отсутствие.

Известно, что Уйманов переведен на службу в Свердловскую область из Воронежа, где он занимал должность начальника отдела.

ранее стало известно, что глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк переходит на работу в Законодательное собрание Свердловской области. Он получил новую должность по результатам голосования на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу.

Свердловская областьназначениеначальникУФСБ
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