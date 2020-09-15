В свердловском УФСБ назначили нового руководителя

По словам представителей пресс-службы начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев находится в отпуске. На совещание в полпредство прибыл полковник Сергей Уйманов, который руководит ведомством в его отсутствие.
Известно, что Уйманов переведен на службу в Свердловскую область из Воронежа, где он занимал должность начальника отдела.
ранее стало известно, что глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк переходит на работу в Законодательное собрание Свердловской области. Он получил новую должность по результатам голосования на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу.