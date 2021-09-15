Минеева оценила “зонтичный” инструмент поддержки малого и среднего бизнеса

«Зонтичный» механизм позволит получить заемные средства целому сегменту бизнеса, которому ранее кредитные средства были недоступны. Также он даст возможность снизить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию. При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, который можно будет получить мгновенно в одном окне банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован.