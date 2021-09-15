В Санкт-Петербурге провели международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

XXI Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend состоялся 9 и 10 сентября в Санкт-Петербурге. Двое суток гости события обсуждали основные тренды и медиасобытия текущего года. Делегаты поговорили о новых технологиях и инструментах, а также разобрали ярчайшие кейсы коммуникационной индустрии.

Девятого сентября главным мероприятием признано пленарное заседание. Креативный директор и совладелец рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин стал дебютантом форума. Взяв слово, предприниматель указал, что эпоха метамодерна стартовала порядка двух десятилетий назад, она продолжается и сейчас, однако название этой эпохе выбрали совсем недавно. Специалистам необходимо определять грани несочетаемого для создания из них гармонии топового продукта рекламы. Об этом информирует karelinform.ru. В число важнейших повесток Baltic Weekend в нынешнем году вошла тема устойчивого развития бизнеса, а также ESG-повестка. По мнению спикеров, в наши дни брендам нужно быть толерантнее по отношению к людям. Другим ключевым тезисом является следующее. Если в прошлом устойчивое развитие было в компетенциях PR, GR, то теперь это стало сферой заботы и финансовых коммуникаций. По традиции в первые сутки Baltic Weekend состоялась церемония награждения призеров международной премии в сфере развития связей с общественностью PROBA Awards. Одним из основных событий стало определение победителя в номинации «Специалист года». Приз получила Ирина Архипова (Coca-Cola HBC Russia). Гендиректора «Кетчум Маслов» Михаила Маслова объявили лауреатом почетной номинации PROBA Award for Lifetime Achievement. Бизнесмену присудили награду за неоценимый вклад в развитие отрасли. За два дня в рамках деловой программы Baltic Weekend собирались шесть круглых столов. Их участники обсуждали наиболее важные вопросы коммуникационной индустрии. В 2021 году участниками дискуссий были Марина Геворкян («Сноб»), Артем Егикян (Silk Road Samarkand), Александра Перцева (Сбер) и многие другие. Официальным партнером Baltic Weekend стал медиахолдинг 1MI.

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