Социальные сети ставят бизнес под угрозу

Во время выступления они рассказали о случайных или целенаправленныхатаках, которым подвергаются сети предприятий из-за неосторожныхдействий сотрудников, пользующихся социальными сетями в рабочее время.Именно этой категории рисков уделяется наименьшее внимание припостроении и анализе системы безопасности.

«Атаки на пользователей через социальные сети с каждым днём становятсявсё более изощрёнными и опасными. Их число растет в геометрическойпрогрессии. Сегодня они не ограничиваются фишинг-атаками на данныеобычных пользователей. Под прицел попадают сотрудники предприятий, ихзнакомые и друзья. Когда взломщик попадает в сеть компании, он слегкостью может проникнуть в «облако» с информацией, которое зачастуюсчитают безопасным», - расскзывает Эдди Уильямс, специалист побезопасности компании G Data Software.

Уильямс полагает, что данная проблема может стать серьезной угрозойбезопасности IT-системы предприятия, если компании в ближайшее время неначнут беспокоиться о защите своих виртуальных хранилищ, а их сотрудники— более основательно подходить к использованию рабочих компьютеров вличных целях.