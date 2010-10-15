Социальные сети ставят бизнес под угрозу
Из-за любви сотрудников к социальным сетям информационная безопасность предприятий находится под угрозой. На конференции Virus Bulletin, которая прошла в Ванкувере в начале октября, специалист по безопасности компании G Data Software Эдди Уильямс и главный директор по исследованиям компании Norman ASA Рихард Цвиненберг представили доклад «Атаки извне», сообщает Today.kz.
Во время выступления они рассказали о случайных или целенаправленныхатаках, которым подвергаются сети предприятий из-за неосторожныхдействий сотрудников, пользующихся социальными сетями в рабочее время.Именно этой категории рисков уделяется наименьшее внимание припостроении и анализе системы безопасности.
«Атаки на пользователей через социальные сети с каждым днём становятсявсё более изощрёнными и опасными. Их число растет в геометрическойпрогрессии. Сегодня они не ограничиваются фишинг-атаками на данныеобычных пользователей. Под прицел попадают сотрудники предприятий, ихзнакомые и друзья. Когда взломщик попадает в сеть компании, он слегкостью может проникнуть в «облако» с информацией, которое зачастуюсчитают безопасным», - расскзывает Эдди Уильямс, специалист побезопасности компании G Data Software.
Уильямс полагает, что данная проблема может стать серьезной угрозойбезопасности IT-системы предприятия, если компании в ближайшее время неначнут беспокоиться о защите своих виртуальных хранилищ, а их сотрудники— более основательно подходить к использованию рабочих компьютеров вличных целях.
«Любопытство и забывчивость сотрудников вместе с техническойбезграмотностью — залог успеха для киберпреступников, - считает Уильямс. — В настоящее времяриски значительно возрастают, так как любая информация о людях со всегомира, зарегистрированных в социальных сетях, связана с ихпрофессиональными данными через глобальные «облака». Киберпреступникизнают об этом и используют любые уязвимости в системе для полученияприбыли».
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