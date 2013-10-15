Плакаты, видеоролики и игрушки: антипожарные работы тагильских ребят отправятся на областной конкурс (ФОТО)

Среди представленных трудов – плакаты, агитролики и агитигрушки. Участие принимали дети всех возрастов, но вот имена победителей на городском уровне:

В номинации «Агитплакат» лучшими признаны работы «Танец огня» Алены Кояшенко (МБОУ СОШ №55) и «Вступай в дружину юных пожарных» Снежаны Билоус (детский дом №5).

В номинации «Агитигрушка» жюри отметило работы «Спички – не игрушка» Карины Кряжевских (МБОУ СОШ № 50), «Спички не тронь - в спичках огонь» Алексея Макурина и Милены Кузнецовой (гимназия № 18), «Соблюдайте правила пожарной безопасности» Ярослава Вакуленко (детский сад № 80).

Лучшие агитролики, по мнению жюри, представили Роман Полев из МБОУ СОШ № 50, Анастасия Королева из МБОУ СОШ №87, Никита Романцов МБОУ СОШ №77 и Антон Сурков из гимназии № 18.

Фото Отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле