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Плакаты, видеоролики и игрушки: антипожарные работы тагильских ребят отправятся на областной конкурс (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плакаты, видеоролики и игрушки: антипожарные работы тагильских ребят отправятся на областной конкурс (ФОТО)

15 октября 2013, 12:10Общество
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