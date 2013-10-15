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Сергей Носов на сегодняшнем совещании озвучил «дорожные» планы города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов на сегодняшнем совещании озвучил «дорожные» планы города

15 октября 2013, 15:55Общество
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