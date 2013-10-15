Сергей Носов на сегодняшнем совещании озвучил «дорожные» планы города

Так, Никита Чапурин озвучил следующее: на текущей неделе подрядчики должны уложить один слой асфальта на улице Металлургов на Тагилстрое (у колонии), также на улице Индивидуальной.

Трамвайные пути подрядчики обещали доделать к 18 октября, а Сергей Носов сам лично поедет проверять готовность этих работ. Кроме того, в настоящее время начинается обследование дорог, которые запланированы на ремонт в 2014 году.

Напомним, что по окончании всех ремонтных работ Сергей Носов обещал устроить торжественную церемонию награждения всех отличившихся подрядчиков – с вручением почетных грамот от мэра. Кроме того, 20 октября дорожные работники отметят свой профессиональный праздник.