Сергей Носов на сегодняшнем совещании озвучил «дорожные» планы города
15 октября 2013, 15:55Общество
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На сегодняшнем совещании под руководством Главы города были озвучены важные планы дорожного ремонта на ближайшее время. Об этом сообщает председатель общественного движения «Тагил без ям» на странице сообщества в социальной сети.
Так, Никита Чапурин озвучил следующее: на текущей неделе подрядчики должны уложить один слой асфальта на улице Металлургов на Тагилстрое (у колонии), также на улице Индивидуальной.
Трамвайные пути подрядчики обещали доделать к 18 октября, а Сергей Носов сам лично поедет проверять готовность этих работ. Кроме того, в настоящее время начинается обследование дорог, которые запланированы на ремонт в 2014 году.
Напомним, что по окончании всех ремонтных работ Сергей Носов обещал устроить торжественную церемонию награждения всех отличившихся подрядчиков – с вручением почетных грамот от мэра. Кроме того, 20 октября дорожные работники отметят свой профессиональный праздник.
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