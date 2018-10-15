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Пристав в Екатеринбурге притворилась клиенткой для взыскания долга с парикмахера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 05 2018 administraciya rajona zadolzhala 430 tysyach rublej 2018414832

Пристав в Екатеринбурге притворилась клиенткой для взыскания долга с парикмахера

Сегодня, 11:41Общество
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