Пристав в Екатеринбурге притворилась клиенткой для взыскания долга с парикмахера

Женщина не погашала задолженность перед другим физическим лицом. Размер долга составляет 200 тыс. рублей. По адресу, который был указан в исполнительном документе, она не проживала и не отвечала на телефонные звонки. Уклонялась от явки к судебному приставу-исполнителю, при этом не погашала задолженность.

Чтобы доставить должницу в отдел судебных приставов для дачи объяснений, было дано розыскное задание — установить ее местонахождение. В ходе розыска удалось выяснить адрес фактической работы должницы, это оказался салон парикмахерских услуг.