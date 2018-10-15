Пристав в Екатеринбурге притворилась клиенткой для взыскания долга с парикмахера
В Екатеринбурге судебный пристав, чтобы взыскать задолженность в размере 200 тысяч рублей записалась на стрижку к должнице.
Женщина не погашала задолженность перед другим физическим лицом. Размер долга составляет 200 тыс. рублей. По адресу, который был указан в исполнительном документе, она не проживала и не отвечала на телефонные звонки. Уклонялась от явки к судебному приставу-исполнителю, при этом не погашала задолженность.
Чтобы доставить должницу в отдел судебных приставов для дачи объяснений, было дано розыскное задание — установить ее местонахождение. В ходе розыска удалось выяснить адрес фактической работы должницы, это оказался салон парикмахерских услуг.
Судебный пристав записалась на стрижку, чтобы «подровнять виски», и в момент, когда парикмахер достала инструменты «клиентка» предъявила свое удостоверение. Должница была принудительно доставлена в отдел судебного пристава — исполнителя, где обязалась вернуть задолженность в срок до двух месяцев, как сообщает Znak.