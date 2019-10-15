Жители Екатеринбурга встретились с разведчиками

Разведчики были разоблачены в 2010 году. После ареста их удалось вернуть в Россию, обменяв на разоблаченных западных шпионов.

В Америке пара прожила много лет. Супруг работал финансовым консультантом, Елена под именем Трейси Ли Фоули занималась своим риэлторским бизнесом. Семья жила двойной жизнью, скрывая правду даже от родственников

Видео Видео: ОТВ