Жители Екатеринбурга встретились с разведчиками

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Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялась встреча горожан с ветеранами внешней разведки Еленой Вавиловой и ее мужем Андреем Безруковым, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Разведчики были разоблачены в 2010 году. После ареста их удалось вернуть в Россию, обменяв на разоблаченных западных шпионов.
В Америке пара прожила много лет. Супруг работал финансовым консультантом, Елена под именем Трейси Ли Фоули занималась своим риэлторским бизнесом. Семья жила двойной жизнью, скрывая правду даже от родственников
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Видео: ОТВ
Свердловчанам они рассказали о сложностях службы и жизни в Америке.
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