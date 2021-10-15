Депутаты в России возьмут под контроль алгоритмы соцсетей

Проект обяжет соцсети и прочие площадки предупреждать аудиторию, что основой для подбора контента, который они видят, стал анализ данных. Кроме того, на площадке должна быть возможность отключить алгоритмы. Также каждой компании придется разместить свод правил использования рекомендаций с перечнем данных о пользователях, которые она собирает.