Депутаты в России возьмут под контроль алгоритмы соцсетей

Как информирует 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант», власти будут контролировать алгоритмы подбора информации в VK, Facebook, Instagram, на видеохостинге YouTube и в других социальных медиа. Сейчас правительство создает законопроект, после которого площадки должны будут предоставлять пользователям возможность автоматически отключать подобранную информацию в ленте новостей.
По мнению депутатов, рекомендации увеличивают риски социальных конфликтов. Бизнесмены обеспокоились, что такой шаг сильно затормозит развитие технологий и отразится на цифровых продажах.
Проект обяжет соцсети и прочие площадки предупреждать аудиторию, что основой для подбора контента, который они видят, стал анализ данных. Кроме того, на площадке должна быть возможность отключить алгоритмы. Также каждой компании придется разместить свод правил использования рекомендаций с перечнем данных о пользователях, которые она собирает.
По словам экспертов из ассоциации юристов России, тренд прозрачности алгоритмов рекомендаций является общемировым.