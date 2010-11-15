Автомобилисты все чаще нарушают правила пересечения ж/д переездов. Это приводит к трагедиям

Как отмечает пресс-служба Нижнетагильского региона СвЖД, автомобилисты все чаще нарушают правила пересечения ж/д переездов. За 10 месяцев зарегистрировано 313 таких случаев – это больше, чем за весь прошлый год. Каждое из нарушений может привести к ДТП. Так, 5 ноября по вине автолюбителя произошло столкновение машины с грузовым поездом. Ночью на участке Серов – Ивдель водитель ВАЗ 2101 проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль отбросило с путей. Водитель госпитализирован в состоянии комы. Трое пассажиров получили травмы. Задержка в движении поезда составила один час. Железнодорожники напоминают, что переезд – один из самых опасных участков магистрали. При появлении красных сигналов на переездном светофоре, даже при еще открытом шлагбауме, выезжать на переезд запрещено.