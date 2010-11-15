Беззалоговые кредиты от Банка24.ру стали ещё доступнее.

Теперьпривлечь финансирование в течение одного дня без предоставлениядополнительных документов смогут предприятия, имеющие даже небольшие, ностабильные ежемесячные обороты по счету - от 200 000 рублей.Минимальная сумма кредита по новым условиям составит 30 000,максимальная – 1 000 000 рублей.

«Наступает жаркая новогодняя пора, когда предприятиям розничного сегментаособенно требуются оборотные средства на закупку новогодней продукции.Быстро получить финансирования без дополнительного похода в банк и сборадокументов смогут можно с помощью уникального продукта«Овердрафт-Спринт». Этот вид кредита Банк предоставляет автоматически,через систему Интернет-банк», - прокомментировала Татьяна Лобанова,начальник Отдела кредитования малого и среднего бизнеса Банка24.ру.

«Овердрафт-Спринт» доступен даже недавно зарегистрированным клиентам,имеющим всего 1 отчетность, по истечении 1 месяца успешногосотрудничества с Банком24.ру. Все что требуется – это стабильностьпоступлений на расчетный счет и уже через месяц, в этом случае лимитбудет предоставлен автоматически с помощью системы Интернет-банк.

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