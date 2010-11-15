Президент поздравил волейболисток и футболистов с победами
Российская сборная по волейболу подтвердила титул чемпиона мира Российские девушки отстояли титул чемпионок мира.
Женская сборная России стала главным триумфатором завершившего ввоскресенье в Токио чемпионата мира по волейболу. В решающем поединкесоревнований подопечные Владимира Кузюткина одолели бразильянокЕкатеринаГамова стала лучшим игроком соревнований, сообщает «Интерфакс».
Отличились также футболисты «Зенита». В матче 14 ноября петербуржцывыиграли у «Ростова» из Ростова-на-Дону с разгромным счетом 5:0 и далекоушли от ближайшего преследователя – ЦСКА. В результате питерскаясборная стала чемпионом России по футболу.
Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил с победами женскую волейбольнуюсборную и футболистов «Зенит».«Поздравляю наших волейболисток с победой на чемпионате мира, а «Зенит» -в чемпионате страны. Молодцы!!!», - написал Медведев в своем«Твиттере».