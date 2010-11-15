Задержан организатор убийства 12 человек на Кубани

СК задержал лидера ОПГ Сергея Цапок, подозреваемый в организацииубийства 12 человек 5 ноября в станице Кущевская, а также члена ОПГСергей Цеповяз, который следствием подозревается в причастности к этомумассовому убийству, - сообщил Маркин.

Также Маркин отметил, что следствие анализирует информацию одеятельности преступной группировки на территории Краснодарского края,которую следователи получают от местных жителей.«Необходимо отметить, что многие откликнулись на обращение Следственногокомитета об оказании помощи следствию и пошли на контакт соследователями. Данная информация имеет существенное значение длярасследования уголовного дела», - подчеркнул представитель Следственногокомитета.

В минувший четверг правоохранительные органы задержали четверыхподозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители станицыКущевской Алексей Гуров, 1986 года рождения, его брат Евгений, 1990 годарождения, а также Вячеслав Скачедуб, 1993 года рождения, и ИгорьМайданюк, 1994 года рождения. При задержании они оказали сопротивление,позже у них были изъяты наркотики. По данным следствия, все задержанные -члены одной из ростовских ОПГ.Позже суд арестовал всех задержанных. Это притом, что следствиеходатайствовало об аресте только троих подозреваемых.