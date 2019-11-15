В Нижнем Тагиле прошёл автопробег в память о погибших в дорожных авариях
Сегодня, 17:35ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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14 ноября а Нижнем Тагиле прошёл автопробег, посвящённый Всемирному международному дню памяти жертв ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первыми в колонне проехали автомобили объединения детских садов МАДОУ «Маячок» и школ №32 и №10. Все участники украсили свои машины белыми шарами и памятными плакатами с хештегом «#День памяти жертв ДТП». Сотрудники ГИБДД во время движения колонны через громкоговоритель призывали жителей соблюдать правила ПДД, а также информировали о цели акции.
В 14.00 на площади перед кинотеатром «Родина» школьники провели танцевальный флешмоб и другие творческие и агитационные мероприятия. После этого под сигнальные гудки автомобилей в небо были запущены белые шары.
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