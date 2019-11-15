В Нижнем Тагиле прошёл автопробег в память о погибших в дорожных авариях

Первыми в колонне проехали автомобили объединения детских садов МАДОУ «Маячок» и школ №32 и №10. Все участники украсили свои машины белыми шарами и памятными плакатами с хештегом «#День памяти жертв ДТП». Сотрудники ГИБДД во время движения колонны через громкоговоритель призывали жителей соблюдать правила ПДД, а также информировали о цели акции.