Владислав Пинаев отправил тагильских чиновников в Череповец

Проектная документация необходимо для того, чтобы город заявился к участию в программе «Чистая вода» и получил финансирование из федеральной казны. Технология еще не выбрана, с ней должны определиться к 2020 году.

Пинаев на аппаратном совещании 15 ноября сообщил, что в январе совместно с Минприроды будет собрана группа экспертов. Каждый представит свою технологию и расскажет о ее преимуществах.

Как вариант, можно изучить и способ водоподготовки в Череповце. Я бы взял туда кого-нибудь из министерства и «Водоканала»,сказал Пинаев.

О технологии, применяемой в Череповце, мэр узнал от эколога Андрея Волегова, который ранее передал главе города список предложений по реабилитации водохранилищ.

У них там примерно такая же ситуация, как и у нас. Население Череповца — 300 с небольшим тысяч человек. Тариф на два рубля меньше. Изучите всё это хозяйство. И после этого я предлагаю сгонять в Череповец некой делегацией, посмотреть на те технологии, которые используются там, обменяться с коллегами мнениями,сказал Пинаев.

В октябре в интернете появилось видео, на котором была запечатлена мертвая рыба в Черноисточинском пруду. Тогда эколог Андрей Волегов пояснил, что гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Однако экспертиза Минприроды показала, что опасных веществ в водоеме не выявлено и угрозы для здоровья горожан нет.

12 октября в Нижнем Тагиле прошел «народный сход», где, в том числе, обсуждали проблемы Черноисточинского пруда. Перед горожанами выступил начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. Он пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение для получения финансирования в 2020 году.