Владислав Пинаев отправил тагильских чиновников в Череповец
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил своим подчиненным перед разработкой проектно-сметной документации для строительства установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах посетить Череповец, сообщает АН «Между строк».
Проектная документация необходимо для того, чтобы город заявился к участию в программе «Чистая вода» и получил финансирование из федеральной казны. Технология еще не выбрана, с ней должны определиться к 2020 году.
Пинаев на аппаратном совещании 15 ноября сообщил, что в январе совместно с Минприроды будет собрана группа экспертов. Каждый представит свою технологию и расскажет о ее преимуществах.
Как вариант, можно изучить и способ водоподготовки в Череповце. Я бы взял туда кого-нибудь из министерства и «Водоканала»,сказал Пинаев.
О технологии, применяемой в Череповце, мэр узнал от эколога Андрея Волегова, который ранее передал главе города список предложений по реабилитации водохранилищ.
У них там примерно такая же ситуация, как и у нас. Население Череповца — 300 с небольшим тысяч человек. Тариф на два рубля меньше. Изучите всё это хозяйство. И после этого я предлагаю сгонять в Череповец некой делегацией, посмотреть на те технологии, которые используются там, обменяться с коллегами мнениями,сказал Пинаев.
В октябре в интернете появилось видео, на котором была запечатлена мертвая рыба в Черноисточинском пруду. Тогда эколог Андрей Волегов пояснил, что гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Однако экспертиза Минприроды показала, что опасных веществ в водоеме не выявлено и угрозы для здоровья горожан нет.
12 октября в Нижнем Тагиле прошел «народный сход», где, в том числе, обсуждали проблемы Черноисточинского пруда. Перед горожанами выступил начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. Он пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение для получения финансирования в 2020 году.
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с журналистами. На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал необходимость начала финансирования реабилитации Черноисточинского пруда уже с 2020 года. Алексей Балыбердин накануне подчеркнул, что ожидает ответ по этому вопросу от министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.