Минимум до конца недели улица Алтайская в Нижнем Тагиле останется перекрытой

Из-за движения автомобилей в этом месте образовалась огромная ледовая колея. Сейчас движение по Алтайской закрыто. Как минимум, для пассажирских газелей. Некоторые автомобилисты продолжают ездить через опасный участок.

Сейчас утечку устранили, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в комитете по городскому хозяйству Нижнего Тагила. Лужи на дороге уже нет. Но чтобы ситуация не повторилась, дорожники сейчас ищут, кто именно сбрасывал воду в ливневую канализацию. До конца недели специалисты «Тагилспецстрой» будет перекладывать «ливнёвку» и прочистят её. И только потом будут расчищать дорогу от льда.