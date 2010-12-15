Минимум до конца недели улица Алтайская в Нижнем Тагиле останется перекрытой
15 декабря 2010, 18:29ОбществоАнка
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Режим ЧС в городе снят, но проблема проезда по этой улице пока не решена. Напомним, из-за засорившейся ливневой канализации дорога в районе 23-го дома по Алтайской в очередной раз преградила огромная лужа.
Из-за движения автомобилей в этом месте образовалась огромная ледовая колея. Сейчас движение по Алтайской закрыто. Как минимум, для пассажирских газелей. Некоторые автомобилисты продолжают ездить через опасный участок.
Сейчас утечку устранили, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в комитете по городскому хозяйству Нижнего Тагила. Лужи на дороге уже нет. Но чтобы ситуация не повторилась, дорожники сейчас ищут, кто именно сбрасывал воду в ливневую канализацию. До конца недели специалисты «Тагилспецстрой» будет перекладывать «ливнёвку» и прочистят её. И только потом будут расчищать дорогу от льда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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