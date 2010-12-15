Волонтеры «Русской демографии» свозили ребят из «Радуги» в конный клуб

«От знакомства с красавцами-конями 10-летние дети пришли в неописуемыйвосторг. И вопреки ожиданиям, совершенно не испугались этих большихживотных.

Ребята кормили лошадей с рук морковкой, хлебом и угощалисахаром-рафинадом. А затем каждый воспитанник «Радуги» смог проехатьверхом целый круг внутри спорткомплекса.

Работники конно-спортивного клуба «Уралец» рассказывали о каждой лошадикакую-нибудь историю, знакомили малышей с животными. Например,воспитанникам «Радуги» рассказали о лошади, которую оставили в клубебратья Запашные.В цирке существует такая традиция - старых и больныхживотных стараются пристроить в городе, где проходят гастроли труппы.Так получилось и с этой лошадью - её новым домом стал конно-спортивныйклуб «Уралец» в Нижнем Тагиле, и здесь она чувствует себя прекрасно.

Активисты «Русской Демографии» провели с ребятами беседу о том, что кживотным надо относиться ответственно, ведь несмотря на свойвнушительный размер, они нуждаются в помощи и заботе людей. Мальчишки идевчонки увидели зимнюю прогулку спортивных лошадей.

Воспитанники «Радуги» сказали, что хотят вернуться в клуб «Уралец» ещёне раз, чтобы ухаживать за животными и заботиться о них.