Купить живую ель в Нижнем Тагиле можно будет с завтрашнего дня
15 декабря 2011, 10:39Общество
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Ордер на заготовку ели можно приобрести с 16 по 29 декабря в нижнетагильском лесничестве (ул. Лебяжинская, 2а).
Стоимость ордера зависит от высоты елки, сообщили TagilСity.ru влесничестве. Самая низкая, до метра, обойдется в 28 рублей, самаявысокая, свыше 4-х метров, будет стоить 142 рубля.
Деревья можно срубать на территориях, где вред от вырубки минимизирован. Это участки вдоль линий электропередач и газопровода.
За незаконную вырубку деревьевправонарушителям грозит уголовная ответственность и штраф от 500 рублей (дляфизических лиц) до 5-10 тысяч рублей (для юридических лиц). Кроме того, к этой сумме прибавится возмещение ущерба.
С 1 декабря полиция и лесничество усилили охрану хвойных лесныхтерриторий. Полицейские совместно с представителями лесничества будут проводитьрейды по местам продажи елей.
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