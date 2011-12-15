Купить живую ель в Нижнем Тагиле можно будет с завтрашнего дня

Стоимость ордера зависит от высоты елки, сообщили TagilСity.ru влесничестве. Самая низкая, до метра, обойдется в 28 рублей, самаявысокая, свыше 4-х метров, будет стоить 142 рубля.

Деревья можно срубать на территориях, где вред от вырубки минимизирован. Это участки вдоль линий электропередач и газопровода.

За незаконную вырубку деревьевправонарушителям грозит уголовная ответственность и штраф от 500 рублей (дляфизических лиц) до 5-10 тысяч рублей (для юридических лиц). Кроме того, к этой сумме прибавится возмещение ущерба.

С 1 декабря полиция и лесничество усилили охрану хвойных лесныхтерриторий. Полицейские совместно с представителями лесничества будут проводитьрейды по местам продажи елей.