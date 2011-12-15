Morgan на два года отложил запуск в серию нового спорткара

Отложить выпуск нового спорткара компании Morgan пришлось из-за необходимости разработки технологии производства магниевого сплава, который будет использоваться в конструкции автомобиля. Как заявляют разработчики, магний, который обладает на 30 процентов меньшей плотностью, чем алюминий, позволит увеличить прочность шасси и снизить массу машины. Кроме того, в «Моргане» рассчитывают использовать магний в качестве одного из основных материалов при изготовлении кузова.

В разработке магниевого сплава для автомобиля британскому производителю будет помогать Университет Ковентри, специалист по использованию подобного материала в разных областях Magnesium Elektron UK, производитель алюминиевых деталей Superform Aluminium, дизайн-ателье Penso Consulting и компания MagMog. Кроме того, «Морган» получил 1,4 миллиона фунтов стерлингов от Совета по технологической стратегии Великобритании в качестве помощи в разработке инновационных материалов.

Прототип Morgan EvaGT был представлен в августе прошлого года на фестивале Pebble Beach Concours d’Elegance в Калифорнии. Выставочная машина была оснащена 306-сильным шестицилиндровым бензиновым твин-турбо двигателем BMW. На серийном спорткаре, по задумке создателей, мотор смог бы работать в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Расчетные динамические характеристики: ускорение с нуля до «сотни» за 4,5 секунды, максимальная скорость 273 километра в час.