Уральский бизнесмен пожаловался на требование банка вернуть «ковидный» кредит

Екатеринбургский бизнесмен, владелец кафе «Подсолнухи» Андрей Семенов заявил, что взятый льготный кредит, который он получил как пострадавший во время пандемии, может разорить его предприятие. Об этом он написал на своей странице на Facebook.

По словам мужчины, Сбербанк потребовал от него вернуть один миллион рублей в течение трех месяцев. Там считают, что бизнесмен нарушил условия контракта. Семенов написал, что он получил льготный кредит на условиях сохранения 80% численности работников на 1 июня. Это прописано в договоре со Сбербанком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Живой, так сказать, пример эффективности господдержки. Но 3 декабря они решили, что сохранять надо было по состоянию на май,поясняет бизнесмен. Теперь, банк требует вернуть деньги равными долями, начиная с 27 декабря. Предприниматель отмечает, что такое требование невыполнимо для его бизнеса. Напомним, льготные кредиты для бизнеса предложило ввести правительство РФ для тех сфер, которые сильнее всего пострадали из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

