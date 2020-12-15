В ГД рассмотрят инициативу «Единой России» о гаражной амнистии

Член Свердловского регионального комитета по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов отметил, что идея, безусловно, благородная, но нужно смотреть на ситуацию в каждом городе. Как правило, в небольших городах и поселках проблем с муниципальной землей, находящейся под гаражами, не возникнет. И люди, конечно, будут рады такому подарку в следующем году. В крупных же городах, как Екатеринбург, где очень плотная застройка, на муниципальную землю всегда смотрят с прицелом на строительство социальных либо иных объектов.