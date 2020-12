В ГД рассмотрят инициативу «Единой России» о гаражной амнистии

«Единая Россия» инициировала законопроект, позволяющий россиянам оформить в собственность гаражи и землю под ними. В партии рассчитывают, что документ будет принят в весеннюю сессию.

Предложение партии похоже на «дачную амнистию», благодаря которой более десяти миллионов дач и земельных участков были оформлены в собственность. Планируется, что “гаражная амнистия” просуществует шесть лет, пишет nashgorod.ru. Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в законопроекте предлагается прописать механизмы, которые минимизируют стоимость при оформлении документов. Не исключено, что для малоимущих граждан регистрация прав будет бесплатной или стоить незначительную сумму. Отмечается, что россияне уже многократно жаловались на невозможность получить в собственность гараж и землю. Новый закон поддерживают в 55 субъектах страны, а в Крыму и Ульяновской области «гаражная амнистия» уже успешно работает. По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, совместные действия с ЕР позволили оперативно изменить документ с учетом мнений россиян. Как сообщает сайт ER.ru, зарегистрировать гараж и землю можно будет в органах местного самоуправления, в том числе МФЦ. При этом уплачивать госпошлину не придется. Член Свердловского регионального комитета по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов отметил, что идея, безусловно, благородная, но нужно смотреть на ситуацию в каждом городе. Как правило, в небольших городах и поселках проблем с муниципальной землей, находящейся под гаражами, не возникнет. И люди, конечно, будут рады такому подарку в следующем году. В крупных же городах, как Екатеринбург, где очень плотная застройка, на муниципальную землю всегда смотрят с прицелом на строительство социальных либо иных объектов. “Необходимо учитывать и то, что значительная часть гаражей не используется по их прямому назначению. Часто гараж – это склад ненужных вещей, который создает угрозу пожаров”. Анатолий Горлов также отметил, что очень большое количество гаражей изначально получали ветераны Великой Отечественной войны, многих из которых уже нет в живых. «Впоследствии эти гаражи перепродавались родственниками ветеранов, и сейчас зачастую есть проблема по установлению личности нынешнего собственника имущества, - предположил эксперт.

