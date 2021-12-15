Пожар произошел на предприятии владельца шахты «Листвяжная»

На заводе «Кемеровохиммаш» в Кемерово случился пожар. Производство является частью Холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Организация принадлежит предпринимателю Михаилу Федяеву. Он же владеет и шахтой «Листвяжная».

По словам заместителя директора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксаны Селиверстовой, огонь возник в малярной камере вагоносборочного цеха. Пламя оперативно ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал. Об этом пишет NEWS.ru. Утром пожарные прибыли на улицу Терешковой, 45. Огонь полыхал в третьем вагоносборочном цехе в малярной камере. На «Кемеровохиммаш» приехали сотрудники МЧС. Персонал цеха был эвакуирован. Пожарные быстро потушили огонь. Члены внутренней комиссии устанавливают обстоятельства и причины пожара, сообщила Селиверстова. «Кемеровохиммаш» входит в число ведущих предприятий химического машиностроения за Уралом. На его мощностях изготавливают оборудование для отраслей газовой, металлургической, угольной и коксохимической промышленности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter