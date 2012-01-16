Подмосковье стало самым дорогим для техосмотра

Самая высокая стоимость процедуры - в Московской области. Здесь 1040 рублей.

На втором месте - Приморский край. Здесь чиновники подошли к вопросу весьма скрупулезно - максимальная стоимость составляет 996 рублей 82 копейки.

Третье место у Санкт-Петербурга - 881 рубль.

Четвертое и пятое места достались Магаданской области и Краснодарскому краю - ТО обойдется в 669 и 651 рубль, соответственно.

Самый дешевый техосмотр - в Тюменской области. Здесь процедура обойдется в 293 рубля.

Установленные цены явно обрадуют автовладельцев многих регионов страны, так как они ниже тех, что были до реформы техосмотра. Однако такими тарифами уже недовольны операторы.

Ранее также сомнения в целесообразности установленных расценок высказывал заместитель директора департамента Минэкономразвития Евгений Ковтун. По его словам, стоимость в 300 рублей вызывает сомнения. Рентабельность бизнеса операторов ТО с такими ценами будет нулевой или вообще отрицательной. Компании в таких условиях работать не будут. Там, где цена будет слишком высокой для граждан, наоборот, будем настаивать на снижении, - заявил Ковтун в декабре прошлого года.

Напомним также, что с начала года каждый регион устанавливает максимальную стоимость техосмотра в соответствии с формулой, которую определила федеральная служба по тарифам.

Операторы, работающие в регионе, не могут превысить данный порог. Зато в борьбе за покупателя могут снижать цены.

В столице пересмотреть тариф на ТО планируется в апреле. Как сообщает издание, до конца марта стоимость техосмотра в столице будет составлять 690 рублей.

300 рублей на проведение диагностики надо будет заплатить на госпунктах ТО, которые будут работать в стране еще два года. Всего таких пунктов 119 в 22 регионах. Автовладельцам надо будет оплачивать лишь госпошлину в указанном размере. В пунктах операторов ТО госпошлина не взимается.

Постепенно наполняется и единая база. С 1 января заработала единая автоматизированная информационная система техосмотра, которую ведет ГАИ, сообщил начальник управления ГУ ОБДД МВД России Александр Борисов. В настоящее время в ней более 5,5 тысячи записей о проведенном техосмотре.