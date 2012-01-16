Роспотребнадзор проверил «Эльдорадо» Свердловской области и нашел множество нарушений

«Выявлены случаи недоведения до потребителей информации о том, что товар был в употреблении и в нем устранялся недостаток» сообщают специалисты ведомства.

Часть товара магазина также продавалась без информации на русском языке, а некоторые ценники вводили покупателей в заблуждение относительно характеристик товара.

Роспотребнадзором была организована внеплановая проверка, в ходе которой были проверены 6 магазинов торговой сети. Она установила, что устранения нарушений, выявленные в резутате предыдущих рейдов, совершены не были. Таким образом в отношении ООО «Эльдорадо» и сотрудников организации возбуждены административные дела, а также выданы новые предписания.