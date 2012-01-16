Suzuki представляет экспериментальный внедорожник XA Alpha
Автомобиль в статусе концепта дебютировал на международной автовыставке Auto Expo в Дели. Недавние прогнозы оправдались лишь отчасти – прямым преемником Jimny новинка не станет.
Накануне начала работы автосалона в Дели появились сообщения о том, что Suzuki готовит к показу концепт, который послужит основой для создания нового поколения компактного внедорожника Jimny. Премьера состоялась, но показанный автомобиль, как уверяют создатели, не будет являться преемником Jimny – на данный момент у него есть все шансы стать самостоятельной моделью, если, конечно, планам авторов ничто не помешает.
Концепт под названием XA Alpha разработан совместным предприятием Maruti-Suzuki. Японо-индийская компания проектировала автомобиль «с чистого листа», однако большая часть конструктивных элементов была позаимствована у Suzuki Swift. На данный момент не принято окончательное решение о подготовке серийной версии, однако если это произойдет, то и у конвейерного образца немалая часть элементов конструкции будет унифицирована с Swift. Впрочем, по другим источникам, основой для шасси концепта стала куда более старая модель - Maruti Suzuki Gypsy. Официальных комментариев по этому поводу нет, а подробных фото внутренностей автомобиля не опубликовано.
Уже сейчас предполагается, что автомобиль может получить бензиновые двигатели Suzuku семейства «K», а также 1,3-литровый дизель DDIS. Система полного привода – та же, что и у Swift, но базовой может стать переднеприводная версия. Учитывая место разработки и презентации, можно предположить, что основными рынками для потенциальной новинки создатели видят страны Юго-Восточной Азии и Индию в первую очередь. О конкретных временных рамках, в которые может быть принято решение о дальнейшей судьбе оригинального концепта, не сообщается, но ранее в качестве крайнего срока приводился конец 2012 года.