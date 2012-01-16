Suzuki представляет экспериментальный внедорожник XA Alpha

Накануне начала работы автосалона в Дели появились сообщения о том, что Suzuki готовит к показу концепт, который послужит основой для создания нового поколения компактного внедорожника Jimny. Премьера состоялась, но показанный автомобиль, как уверяют создатели, не будет являться преемником Jimny – на данный момент у него есть все шансы стать самостоятельной моделью, если, конечно, планам авторов ничто не помешает.

Концепт под названием XA Alpha разработан совместным предприятием Maruti-Suzuki. Японо-индийская компания проектировала автомобиль «с чистого листа», однако большая часть конструктивных элементов была позаимствована у Suzuki Swift. На данный момент не принято окончательное решение о подготовке серийной версии, однако если это произойдет, то и у конвейерного образца немалая часть элементов конструкции будет унифицирована с Swift. Впрочем, по другим источникам, основой для шасси концепта стала куда более старая модель - Maruti Suzuki Gypsy. Официальных комментариев по этому поводу нет, а подробных фото внутренностей автомобиля не опубликовано.