УрФУ открыл свои двери для школьников

Встретиться с представителями 16 профильных институтов университета изразных городов России приехало больше трех тысяч старшеклассников стерритории Большого Урала (Свердловская, Челябинская, Тюменская,Оренбургская области, Пермский край), ХМАО, Башкирии и Удмуртии.

Первый проректор Анатолий Матерн поприветствовал будущих студентов ивкратце рассказал, в чем состоят основные преимущества учебы в УрФУ:«Сегодня 85% руководителей крупнейших фирм, предприятий, холдинговЕкатеринбурга, Свердловской области и Урала – выпускники УрГУ иУГТУ-УПИ, ныне объединивших свой образовательный потенциал. А посколькуУрФУ - один из 9-ти федеральных университетов страны, то у нас и особоегосударственное финансирование: ежегодно для университета закупаетсясамое современное научное оборудование, зачастую даже лучше, чем визвестных университетах Европы».

Анатолий Иванович заверил школьников и их родителей, что 95%специальностей, которые актуальны и востребованы сегодня вурало-сибирском регионе, наиболее полно представлены именно в УрФУ, атакже рассказал о разнообразных творческих и спортивных возможностяхстудентов университета, о совершенно иной и очень увлекательнойвнеучебной жизни.

«Я мало знал об институтах, которые мне интересны, поэтому ехал с цельюкак можно больше собрать информации, пообщаться с преподавателями. Деньоткрытых дверей помог мне разобраться в особенностях разных профессий итонкостях поступления. Теперь знаю точно, что на ЕГЭ буду сдавать физикуи информатику. Очень хочу поступить в УрФУ, тем более что вуниверситете есть секция гандбола, которым я профессионально занимаюсь»,- поделился впечатлениями от Дня открытых дверей Дмитрий Сорокатый,будущий абитуриент из города Снежинска.

А еще специалисты УрФУ советовали школьникам-гуманитариям при выборепредметов ЕГЭ подстраховаться и обеспечить себе «запасной аэродром» ввиде экзамена по физике, который даст пропуск на многие техническиеспециальности. Дело в том, что бюджетные места на гуманитарныхфакультетах продолжают сокращаться, конкурс с каждым годом все больше, ана технических направлениях подготовки ситуация прямо противоположная.