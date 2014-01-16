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Денег на ремонт региональных дорог у России нет. Во что это выльется для Свердловской области?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Денег на ремонт региональных дорог у России нет. Во что это выльется для Свердловской области?

16 января 2014, 13:15Общество
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