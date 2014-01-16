Денег на ремонт региональных дорог у России нет. Во что это выльется для Свердловской области?

Напомним, весной 2013 года Министерство финансов предлагало повысить акцизы на топливо стандарта «Евро-5», но этому помешали нефтяники, которые вложили инвестиции в модернизацию переработки. В итоге после введения с 2012 года дифференцированных ставок акцизов для топлива в региональных дорожных фондах образовалась «дыра», которую Минфин оценивал в 300 миллиардов рублей, отмечают эксперты.

Но речь идет не о дорогах федерального значения, которые ремонтируются на средства государственного бюджета. Деньги закончились исключительно для региональных дорог. А ведь есть масса дорог, на которых сейчас грязи больше чем асфальта, и ремонтироваться они не будут. Ну а если будут, то только перед приездом высокопоставленного чиновника.

Известно, что в Свердловской области более 1100 автодорог регионального значения. Все они прописаны в «Постановлении Правительства от 14 июня 2011 года №737-ПП». Среди них – «г.Екатеринбург – аэропорт Кольцово», но ремонт этой магистрали будет осуществлен в любом случае. Кроме того, региональными являются и дороги под названием «Западный подъезд к г.Нижний Тагил от км.139+970 автодороги г.Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», а также «г.Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» (обратное направление). «Подъезд к п.Левиха», «Северный подъезд к г.Невьянск», «Подъезд к санаторию Антоновский», «Подъезд к селу Елизаветинское», «Подъезд к п.Висим». И особый вопрос возникает к региональной дороге «Подъезд к горнолыжному комплексу «Гора Белая», на которой на днях едва не произошло серьезное ДТП.

А в России, кстати, региональных трасс больше федеральных раз в десять. На содержание и ремонт дорог в текущем году будет направлено только 300 миллиардов рублей, хотя нужно в пять раз больше, ведь дорог, требующих ремонт – непочатый край.

В апреле 2013 года Генпрокуратура охарактеризовала масштаб проблем с дорогами, сравнив их фотографии с кадрами из фильмов-катастроф. Если взять фотографии российских трасс и снимки поверхности Луны, то различия находятся не сразу. Только если на спутнике Земли впадины объясняются падением метеоритов, то в России ямы на дорогах являются следствием некачественного строительства и воровства средств из бюджета. Ведь лучше же купить себе за несколько миллионов дорогостоящую иномарку, чем за те же деньги отремонтировать дорогу говорит Аркадий Дроздовский Генеральный директор «Инжиниринговой компании «2К».

Интересный факт, России занимает 136 место из 144 возможных в рейтинге качества дорог, уступив места Казахстану, Таджикистану и Азербайджану. Кроме того, более 20% ДТП в нашей стране происходит из-за некачественного дорожного покрытия.

Соответсвенно состоянию дорог, понижается интерес россиян к новым автомобилям, что вполне закономерно: зачем покупать дорогую машину и портить её на плохой дороге, когда можно приобрести подержанную? Главное - знать, как выбирать б/у автомобиль, и тогда он не уступит новому. Хотя следует помнить, что продавцы такого товара отличаются редкостным умением скрывать недостатки подержанного авто, и выбирать только проверенную машину.