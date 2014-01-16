Мост на улице Фрунзе будет отремонтирован почти за 600 миллионов рублей

Двухполосный мостовой переход был построен в 1962 году. С тех пор количество автомобилей в городе значительно увеличилось, а значит, возросла и нагрузка на мост, в то время как его пропускная способность осталась прежней. Из-за необходимости перестроения транспорта из четырех полос в две на примыкающих улицах Серова и Фрунзе регулярно образуются пробки. Чтобы решить проблему проектировщики предлагают демонтировать существующие конструкции моста и возвести новые - с четырьмя полосами движения, трамвайными путями и тротуарами. Также планируется реконструкция подходов к мосту с соответствующим переустройством коммуникаций (теплоснабжения, сетей связи, освещения).

В настоящее время на сайте Госзакупок размещена информация о заказе, по итогам которого будет проведен аукцион в электронной форме. Заказ находится на этапе подачи заявок и продлится до 17 февраля 2014 года, то есть еще целый месяц. При более подробном изучении состояния заказа выясняется, что накануне, 15 января заказчиком был дан ответ на важный вопрос. Дело в том, что подрядчики не смогли там найти в полном объеме проектно-сметную документацию. И буквально вчера и.о. директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» ответил, возможно, потенциальному исполнителю «Все приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме будут опубликованы».

Тагильчане, повода для беспокойства нет, 21 февраля в 9:00 будет проведен аукцион, и уже в этом году подрядчик приступит ко всем необходимым работам. Кстати, в ГИБДД неоднократно отмечали, что 2014 будет трудным годом именно из-за того, что предвидится перекрытие одной из крупнейших дорожных артерий. Срок выполнения работ, судя по заказу, 15 ноября 2014 года.

Помимо моста к концу года обещают построить несколько многоквартирных жилых домов. Тем, кто давно хотел переехать в новую квартиру, можно зайти на сайт premierdevelopment.ru, который предлагает недорогие варианты нового жилья. Зачем мечтать, когда можно покупать?