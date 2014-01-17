Прототип Acura TLX показали в Детройте

В новом седане прослеживается концепция дизайна Red Carpet Athlete, полностью разработанная в США, сочетает в себе атлетичный силуэт и элегантные пропорции автомобиля премиального класса.

В серию TLX пойдет с новым 2,4-литровым двигателем. Данный силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением (DCT) и гидротрансформатором.

Еще одним силовым агрегатом для Acura TLX станет 3,5-литровый двигатель с системой выборочной деактивации цилиндров VCM (Variable Cylinder Management), который будет предлагаться с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый TLX будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Моноприводные версии с 2,4-литровым и 3,5-литровым двигателям будут оснащены системой P-AWS (Precision All-Wheel Steer™), которая может менять угол поворота задних колес (в зависимости от угла поворота рулевого колеса и тормозных усилий) для улучшения управляемости и поворачиваемости седана. TLX c 3,5-литровым силовым агрегатом будет доступен с новым поколением системы полного привода.

Производство нового седана TLX начнется на заводе в Мэрисвилл (Огайо, США).