В Детройте дебютировал второй Hyundai Genesis
16 января 2014, 06:15ОбществоРОман БОТов
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Второе поколение корейского представительского седана было показано на Детройтском автосалоне. От предыдущей версии в новом Hyundai Genesis не осталось ничего – взять хотя бы полностью переработанный дизайн внешнего вида и интерьера. Появилось немало новых электронных систем, ориентированных на безопасность и удобство пассажиров.
В линейке силовых агрегатов два двигателя: трёхлитровый мощностью 257 лошадиных сил и пятилитровый V8 мощностью 425 л.с. Купить новый Hyundai Genesis можно будет уже в этом году.
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