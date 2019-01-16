Шахтинцы выразили благодарность спасателям и властям за помощь после взрыва

По словам одной из жительниц дома по улице Хабарова, она проснулась в понедельник утром из-за странного хлопка. Но, поскольку не почувствовала запах дыма, не поняла, что это может быть взрыв и легла спать. Однако вскоре разбудил телефонный звонок, ей сообщили, что в доме был взрыв. “После этого мы собрались и вышли на улицу. Еще не рассвело, и не было видно места взрыва. Начало светлеть и тогда стало понятно, что от верхних этажей второго подъезда ничего не осталось”, - рассказала женщина.

Кроме того, собеседница RostovGazeta добавила, что и скорая помощь, и спасатели, и пожарные прибыли на место происшествия мгновенно. Женщина поблагодарила всех сотрудников экстренных служб за помощь, а власти региона за своевременно оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что утром 14 января в жилом доме в городе Шахты произошел взрыв. После этого в городе был введен режим ЧС. Спасатели на протяжении двух суток производили разбор завалов и искали пропавших жильцов. В результате взрыва погибли четыре женщины и один мужчина.

В дальнейшем специалисты проведут обследование дома и решат, пригоден ли он для проживания.