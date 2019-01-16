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Шахтинцы выразили благодарность спасателям и властям за помощь после взрыва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шахтинцы выразили благодарность спасателям и властям за помощь после взрыва

Сегодня, 22:01ОбществоФото: mchs.gov.ru
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