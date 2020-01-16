Тагильчанка борется за победу в конкурсе «Мисс студенчество Москвы»

Поучаствовать в конкурсе может студентка любого московского ВУЗа. На момент публикации на конкурс заявились 25 участниц. Организаторами выступили движением «Студенты Москвы». Главный приз остаётся в секрете, однако девушка поделилась, что в прошлом году победителям подарили путёвку на отдых.

Двум студентам-победителям в прошлом году подарили путёвку на горный курорт «Роза Хутор»,рассказала TagilCity.ru Волокитина.

Чтобы проголосовать за Анну Волокитину необходимо под её фотографией в альбоме конкурса написать своё ФИО, указать место учёбы, а также отметить, что вы голосуете за неё.

Фотография, с которой Анна Волокитина участвует в конкурсе «Мисс студенчество Москвы» Фото: Анна Волокитина