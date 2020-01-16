Тагильчанка борется за победу в конкурсе «Мисс студенчество Москвы»
Сегодня, 13:39ОбществоФото: Анна Волокитина
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Студентка Российского университета дружбы народов уроженка Нижнего Тагила Анна Волокитина участвует в онлайн-конкурсе «Мисс студенчество Москвы».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Поучаствовать в конкурсе может студентка любого московского ВУЗа. На момент публикации на конкурс заявились 25 участниц. Организаторами выступили движением «Студенты Москвы». Главный приз остаётся в секрете, однако девушка поделилась, что в прошлом году победителям подарили путёвку на отдых.
Двум студентам-победителям в прошлом году подарили путёвку на горный курорт «Роза Хутор»,рассказала TagilCity.ru Волокитина.
Чтобы проголосовать за Анну Волокитину необходимо под её фотографией в альбоме конкурса написать своё ФИО, указать место учёбы, а также отметить, что вы голосуете за неё.
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Фотография, с которой Анна Волокитина участвует в конкурсе «Мисс студенчество Москвы»
Фото: Анна Волокитина
25 января, в День студента, жюри подведёт итоги голосования и наградит лучших. По словам организаторов, помимо титулов, все участники получат призы.
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