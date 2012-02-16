Госдума предложила вернуть техосмотр ГИБДД

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, разработанному при участии страховщиков, ГИБДД снова получит часть контрольных функций. У инспекторов вновь появится возможность штрафовать и снимать номера за отсутствие талона ТО у водителей.

Напомним, реформа ТО была запущена в 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. В ее рамках контроль за техническим состоянием российского автопарка передали из ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Был принят закон о техосмотре автомобилей, который вступил в силу в 2012 году.