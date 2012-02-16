Путин поздравил КАМАЗ с выпуском 2 млн грузовиков

«КАМАЗ является абсолютным лидером в своем секторе не только в России, но и в странах СНГ», - заявил премьерминистр. Юбилейный грузовик-самосвал оснащен экономичным 11,7-литровым дизельным двигателем V8 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Его мощность составляет 400 л.с. Агрегат работает в паре с 16-ступенчатой коробкой передач. Максимальная грузоподъемность модели составляет 19000 кг, а сам грузовик весит 13950 кг.