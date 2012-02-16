В воскресенье в Нижний Тагил прибывают христианские святыни

Частица Ризы Иисуса Христа с 10 по 13 февраля находилась векатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе. За четыре дня кодной из великих святынь православного мира пришли около 60 тысячуральцев. После этого Ризу повезли по городам области.