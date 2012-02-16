В воскресенье в Нижний Тагил прибывают христианские святыни
16 февраля 2012, 10:57Общество
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19 февраля в Нижний Тагил прибудут христианские святыни, главная из которых - частица Ризы Иисуса Христа. Святыни будут находиться в Свято-Троицком Кафедральном соборе до 22 февраля.
Святыни впервые привезены на Средний Урал из Свято-Введенского Толгскогомонастыря города Ярославля. Помимо частицы Ризы Иисуса Христа, верующиесмогут поклониться иконе Божией Матери «Толгская», мощам святителяИгнатия (Брянчанинова) и блаженной Матроны Московской.
Частица Ризы Иисуса Христа с 10 по 13 февраля находилась векатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе. За четыре дня кодной из великих святынь православного мира пришли около 60 тысячуральцев. После этого Ризу повезли по городам области.
Всего святыни посетят восемь городов Екатеринбургской митрополии, Нижний Тагил будет последним.
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