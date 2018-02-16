Свердловские спасатели отработали легенду o спасении рыбаков на льдине (ФОТО)

Роли нерадивых рыбаков исполнили курсанты Уральского института ГПС МЧС России. Любители подледной рыбалки массово передвигались по льду, в результате чего кусок льдины с людьми откололся. Сотрудники ГИМС, проводящие патрулирование водоема, вызвали спасателей.

Рыбаков эвакуировали при помощи катера на воздушной подушке, на санях «Волокуши», с помощью спускового устройства на вертолете Ми-8 и носилок «Парамедик».

В учениях приняли участие специалисты Территориального центра медицины катастроф, спасатели Службы спасения Свердловской области и УрПСО МЧС России, сотрудники ГИБДД и работники ГИМС, всего более 60 человек, сообщает МЧС России по Свердловской области.

Аналогичные учения спасатели провели в прошлом году на Белоярском водохранилище. Тогда с отколовшейся льдины эвакуировали более 150 человек.

Фото МЧС России по Свердловской области