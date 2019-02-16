Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области

«Монетный щебеночный завод», выкупивший ранее «Четвертый канал», приобретает в собственность еще одно СМИ – «Студию 41», находящееся в ведении администрации Екатеринбурга.

Как сообщают источники, речи о возможном объединении телеканалов не идет, они продолжать работать каждый со своей аудиторией. Генеральный директор «Студии 41» пока не подтверждает информацию о сделке.