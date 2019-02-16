Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области
Сегодня, 10:30ОбществоФото: pixabay.com
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Телеканал «Студия 41» переходит в собственность Свердловской области, его выкупают владельцы «Четвертого канала».
Сюжеты: Екатеринбург
«Монетный щебеночный завод», выкупивший ранее «Четвертый канал», приобретает в собственность еще одно СМИ – «Студию 41», находящееся в ведении администрации Екатеринбурга.
Как сообщают источники, речи о возможном объединении телеканалов не идет, они продолжать работать каждый со своей аудиторией. Генеральный директор «Студии 41» пока не подтверждает информацию о сделке.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ранее уже анонсировал слияние каналов и тогда говорил, что вопрос находится на стадии обсуждения и окончательное решение пока не принято, пишет «Правда УрФО».
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