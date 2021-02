Банк “Открытие”: марафон этого года будет особенным

Стартовала онлайн-регистрация на участие в VIII Югорском лыжном марафоне – ежегодном спортивном мероприятии, генеральным партнером которого является банк “Открытие”.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти региона решили усилить меры безопасности: для участия в марафоне потребуется пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 – к соревнованиям будут допускаться участники с отрицательным тестом, который был сделан не ранее, чем за трое суток до начала марафона. Также из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, будут изменены правила участия для спортсменов старше 65 лет. Теперь они смогут принимать участие в состязании только в онлайн-формате. Подробная информация о правилах проведения соревнований в онлайн-режиме будет сообщена дополнительно. Как сообщает sovsport.ru, в этом году мероприятие будет проходить 10 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная. Участники лыжной гонки, как и в предыдущие годы, смогут выбрать одну из трех дистанций – 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. Как заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов, состязание этого года будет кардинально отличаться от предыдущих. Будут введены новые требования и новые форматы участия, обеспечивающие меры безопасности спортсменов и гостей мероприятия от распространения COVID-19. Организаторы решили отменить регистрационные сборы, чтобы участие в марафоне стало доступно абсолютно для каждого. Призы, которые получат победители соревнований, также имеют свою особенность – это медали прошлого, 2020, года, которые будут напоминать про тот единственный год, когда мероприятие не состоялось. Мосунов отметил, что медали, датированные 2020 годом, в будущем получат особую историческую ценность. Первый Югорский лыжный марафон прошел в 2013 году при участии правительства ХМАО-Югры, спортивного организатора “ЮграМегаСпорт”, Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры и банка “Открытие”. Каждый год эти состязания собирают тысячи участников и болельщиков со всей страны и зарубежья. Так, в 2019 году в марафоне участвовали порядка 2,5 тысячи человек. В 2021 году информационными партнерами мероприятия стали: интернет-портал sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационное агентство siapress.ru. Генеральный информационный партнер VIII Югорского лыжного марафона – издательский дом “Советский спорт”. Каждый желающий может поучаствовать в соревновании, заполнив форму заявки на сайте марафона – ugraloppet.ru или на сайте russialoppet.ru. Сроки подачи заявок – до 9 апреля. Участие в мероприятии будет бесплатным, так как в этом году организаторы упразднили регистрационные сборы.

