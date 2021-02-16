Банк “Открытие”: марафон этого года будет особенным

Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти региона решили усилить меры безопасности: для участия в марафоне потребуется пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 – к соревнованиям будут допускаться участники с отрицательным тестом, который был сделан не ранее, чем за трое суток до начала марафона. Также из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, будут изменены правила участия для спортсменов старше 65 лет. Теперь они смогут принимать участие в состязании только в онлайн-формате. Подробная информация о правилах проведения соревнований в онлайн-режиме будет сообщена дополнительно.