На Урале из-за незаконного доступа операторов к линиям связи РЖД возбуждено дело

Две компании: ООО «К-Телеком» и «УТС» получили незаконный доступ к линиям Нижнетагильского центра связи, из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. На данный момент личность сотрудника устанавливается, сообщают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.