На Урале из-за незаконного доступа операторов к линиям связи РЖД возбуждено дело

На Урале из-за незаконного доступа операторов к линиям связи РЖД возбуждено дело

Сегодня, 14:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудник екатеринбургской дирекции связи РЖД предоставил двум компаниям доступ к оптико-волоконным линиям Нижнетагильского центра связи, из-за чего на него было заведено уголовное дело.

Две компании: ООО «К-Телеком» и «УТС» получили незаконный доступ к линиям Нижнетагильского центра связи, из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. На данный момент личность сотрудника устанавливается, сообщают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Подозреваемый пока не выявлен, установлено, что его действия являются умышленными. После возбуждения уголовного дела сразу же был снят с должности руководитель дирекции Евгений Поднебесов.

На данный момент ведётся подсчёт ущерба, нанесённого Нижнетагильскому центру связи. Ущерб уже превысил один миллион рублей.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле был осуждён за мошенничество сотрудник РЖД. Мужчина пытался выманить 90 тысяч рублей у работника ракетной части ЗАТО Свободный.

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