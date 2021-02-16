На Урале из-за незаконного доступа операторов к линиям связи РЖД возбуждено дело

Две компании: ООО «К-Телеком» и «УТС» получили незаконный доступ к линиям Нижнетагильского центра связи, из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. На данный момент личность сотрудника устанавливается, сообщают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Подозреваемый пока не выявлен, установлено, что его действия являются умышленными. После возбуждения уголовного дела сразу же был снят с должности руководитель дирекции Евгений Поднебесов.
На данный момент ведётся подсчёт ущерба, нанесённого Нижнетагильскому центру связи. Ущерб уже превысил один миллион рублей.
Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле был осуждён за мошенничество сотрудник РЖД. Мужчина пытался выманить 90 тысяч рублей у работника ракетной части ЗАТО Свободный.