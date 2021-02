С 17 февраля по 19 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле перекроют улицу Калужская на Вагонке для проведения работ по прокладке подземного газопровода.

Согласно постановления, опубликованного на официальном сайте Нижнего Тагила, будет закрыто движение транспортных средств участке от дома № 125 до дома № 155. АО «ГАЗЭКС» необходимо установить дорожные знаки, соответствующие утвержденной схеме организации дорожного движения, до 17 февраля 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле до 1 марта 2021 года закрыты улице на Руднике в связи со строительством газопровода. В Нижнем Тагиле на месяц перекроют улицы на Руднике из-за строительства газопровода

