Рекордное количество россиян в 2017 году одобрило присоединение Крыма к России

В 2017 году россияне поставили рекорд по одобрению Крыма в составе РФ. Напомним, в 2014 году Крым стал частью России.

78% респондентов считают, что вхождение Крыма в состав РФ сыграло положительную роль. В 2016 году так считали только 60% опрошенных. 2% россиян категорически не согласны с присоединением Крыма и отказываются воспринимать его частью РФ. 1% затруднились ответить на вопрос о своем отношении к Крыму.

84% опрошенных россиян убеждены, что финансирование полуострова должно осуществляться на общих основаниях, как и в других регионах России, 10% предложили выделять крымчанам больше средств. 3% респондентов высказали мнение о том, что Крым и Севастополь вообще не нуждаются в финансировании.

Изменилось и эмоциональное восприятие Крыма: россияне перестали ассоциировать Крым и Севастополь с угрозами и проблемами.