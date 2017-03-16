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Рекордное количество россиян в 2017 году одобрило присоединение Крыма к России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рекордное количество россиян в 2017 году одобрило присоединение Крыма к России

16 марта 2017, 17:25Общество
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