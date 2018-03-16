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Дворы со 100 % голосов будут отремонтированы в первую очередь в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дворы со 100 % голосов будут отремонтированы в первую очередь в Нижнем Тагиле

16 марта, 14:15ОбществоЛев Истомин
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