Неблагополучные семьи Нижнего Тагила были проверены социальными службами города
16 марта, 23:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Дзержинском районе Нижнего Тагила среди неблагополучных семей, ранее нарушивших закон, прошёл рейд «Малыш». Сотрудники социальных служб города проверили условия жизни несовершеннолетних детей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе профилактического рейда «Малыш» были проверены семьи, где мамы ранее привлекались к ответственности за правонарушения, но получили отсрочку по достижению детьми совершеннолетия.
В семьях проверяли условия жизни детей, соблюдения правил пожарной безопасности и то, насколько хорошо родители выполняют свои обязанности.
Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила, дополнительно были даны рекомендации по недопущению курения в квартирах, проведены беседы с детьми, вручены памятки с указанием номеров вызова экстренных служб с мобильных телефонов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей