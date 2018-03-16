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Неблагополучные семьи Нижнего Тагила были проверены социальными службами города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неблагополучные семьи Нижнего Тагила были проверены социальными службами города

16 марта, 23:15Общество
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