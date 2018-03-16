Продавец контрафактной одежды попадёт под суд в Кушве за дачу взятки

Предпринимателя заподозрили в продаже спортивных товаров с брендом, используемым на незаконных основаниях. В связи с этим оперативники организовали «контрольную закупку».

После мероприятия полицейские начали оформлять протокол и произвели выемку контрафакта. В машине мужчина передал лейтенанту 20 тысяч рублей за то, чтобы тот не привлекал его к ответственности. Однако офицер сообщил о правонарушении в дежурную часть.

В настоящее время по данному делу проводят расследование, чтобы закрепить доказательную базу. Предприниматель во всем признался и уже написал явку с повинной. В скором времени предпринимателю выдвинут соответствующее обвинение. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, передает пресс-служба СК РФ по региону.