Семейные традиции: тагильчанки обсудили вопросы воспитания за круглым столом (ВИДЕО)

Тагильчанки с детьми, представители общественных организаций, сотрудники бьюти-компаний и центра йоги собрались, чтобы обсудить вопросы здорового образа жизни, обменяться опытом и рассказать о семейных традициях. Пока мамы в уютной обстановке общались на темы заботы о будущем детей и узнавали новое, малыши развлекались с героем мультфильма.

Редакция TagilCity.ru побывала на встрече и поделилась с собеседниками последними новостями Нижнего Тагила для родителей. В беседе участники обсудили планы по организации 550 мест для детей до 3-х лет в центре города, которая будет проводиться в рамках реализации «майских указов» президента. Не обошлись без внимания и вопросы интернет-безопасности и профориентации подрастающего поколения.

Собеседники делились вариантами совместного отдыха родителей и детей в Нижнем Тагиле. Так, например, многим мамам понравилась идея экскурсии на трамвае, которая успешно претворяется в жизнь усилиями Центра развития туризма и «Тагильским трамваем».

О благотворительных организациях, общественных движениях и совместном досуге с детьми рассказали член общественной палаты Нижнего Тагила, мать троих детей Анна Межова и волонтер Ольга Уткина.

В Нижнем Тагиле успешно существуют различные молодежные и детские организации по интересам. Есть студии, где занятия проходят совместно для родителей и детей. Совместная деятельность объединяет маму и ребенка, делает их взаимоотношения более доверительными пояснила Анна Межова.

Когда счастлива мама, счастлив и ее ребенок поделилась мнением Евгения, преподаватель центра йоги «Ситарам».

У детей, которые пришли вместе с мамами, был создан свой круг по интересам: во время беседы взрослых они рисовали, играли и мастерили вместе с героем мультфильма.

Тагильчанки рассказали о сложившихся семейных традициях. Все присутствующие согласились с тем, что гражданская ответственность родителей влияет на будущее детей.

У нас много уже сложившихся традиций: всей семьей мы посещаем общегородские праздники, вместе выезжаем за город, вместе с детьми вот в ближайшие выходные пойдем голосовать. Пусть дети участвуют в этом и знают, что такое выборы поделилась Татьяна, в семье которой воспитываются 6 детей.

Участницы мероприятия отметили пользу совместных встреч, во время которых происходит обмен опытом. Многие пожелали на будущее еще не раз собраться в дружеской атмосфере и обсудить общественно-значимые моменты материнства и детства.