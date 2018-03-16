Водолазы из Нижнего Тагила успешно подтвердили свою квалификацию (ФОТО)

Сотрудники спасательной станции МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил» участвовали в сборе по водолазной подготовке в поселке Новоасбест на акватории карьера «Лазурный». Организатором сбора стал ФГКУ «УРПСО МЧС России».

Во время тренировочных занятий были проверены знания спасателей-водолазов в теории и на практике.

Все шесть водолазов из Нижнего Тагила смогли сдать ежегодный техминимум, подтвердив допуск к водолазным спускам и технике, сообщает «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Фото «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»